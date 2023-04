Cento nuovi alberi da frutta "Coinvolgiamo anche le scuole"

Cento nuovi alberi da frutto a Corniglia. È l’iniziativa che sarà realizzata da Kruk Italia, società leader in Europa nella gestione del credito, in occasione della Giornata della Terra. L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con zeroCo2, è quello di impegnarsi nel ridurre il proprio impatto ambientale e di portare valore nei luoghi dove il gruppo opera: un progetto di agroforestazione locale che ha già toccato anche Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia, per un totale di 400 alberi piantumati, che equivalgono a 140 tonnellate di CO2 assorbite dall’atmosfera nell’arco di 15 anni dalla messa a dimora, l’equivalente di 462mila chilometri percorsi con un’auto a benzina. "La piantumazione di varietà locali di 100 alberi da frutto riqualificherà dei terrazzamenti abbandonati per favorire il ripristino della biodiversità del territorio e soprattutto per ridurre l’incidenza degli eventi di dissesto idrogeologico, già presenti sul territorio – fa sapere la società –. La piantumazione di alberi a Corniglia assume un significato ancora più profondo per il legame speciale che l’azienda ha con la Liguria. Il progetto, che prevede anche il coinvolgimento di scuole locali, si inserisce in quello che per Kruk Italia è un piano di valorizzazione e presenza sul territorio". Dal 2015 l’azienda polacca è infatti presente alla Spezia. "La società ha fatto della responsabilità ambientale uno dei capisaldi della propria scala valoriale. Consapevole dell’importante ruolo occupato nel settore finanziario europeo, il Gruppo si è posto come primario obiettivo quello di ridurre il più possibile il nostro impatto ambientale – spiega Catalin Cucu, Coo e membro del board di Kruk Italia –. Infatti, oltre al progetto di riforestazione stiamo intervenendo sulla nostra carbon footprint riducendo drasticamente i consumi e le emissioni delle nostre sedi alla Spezia, Cesena e Milano". "I progetti realizzati con Kruk raccontano la varietà di impatti che gli alberi possono avere sul territorio italiano" spiega Andrea Pesce, Ceo di zeroCo2.