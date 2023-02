Cento milioni in sette anni sulla rigenerazione urbana

Recuperare luoghi degradati e dare loro una nuova vita non tralasciando il rilancio del tessuto economico. Così può essere definita la rigenerazione urbana, uno dei principali obiettivi di Regione Liguria che, partecipando a un bando nazionale nel 2021 insieme al Comune di Sarzana è riuscita ad accaparrarsi 15 milioni di fondi statali per riqualificare il borgo di Marinella. Nell’ambito del Pinqua – il programma innovativo per la qualità dell’abitare – la Liguria è riuscita ad ottenere i fondi necessari alla realizzazione di tutti e 3 i progetti per cui aveva partecipato. Oltre a Marinella di Sarzana, saranno infatti riqualificati anche il quartiere Begato di Genova, e il cuore storico della città di Sanremo. Come ribadito ieri in occasione del convegno ’Rigenerazione urbana: oltre il passato la nuova Liguria’ – cui oltre al presidente Giovanni Toti e all’assessore Marco Scajola hanno preso parte anche il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore all’urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia, i sindaci di Imperia (Claudio Scajola), Savona (Marco Russo), La Spezia (Pierluigi Peracchini), Sanremo (Alberto Biancheri), Andora (Mauro de Michelis) e Sarzana (Cristina Ponzanelli), vari stakeholders e gli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri e Ance Liguria – negli ultimi sette anni la Regione ha investito più di 100 milioni di euro con il fine di restituire ai cittadini luoghi che versavano in stato di degrado o abbandono e migliorando la qualità abitativa, l’assetto urbanistico e paesaggistico. Tra i capisaldi del modello ligure di rigenerazione urbana c’è quello di non aumentare i metri cubi di cemento per garantire il rispetto dell’ambiente.

"Grazie al programma regionale di rigenerazione urbana da ottobre 2021 abbiamo infatti finanziato 76 progetti – ha spiegato l’assessore Marco Scajola – prevalentemente in comuni medio-piccoli che avevano più difficoltà a reperire le risorse. Interventi che hanno attirato ingenti investimenti anche da parte di privati". "Ad ottobre del 2022 è stato finanziato anche il progetto per la riqualificazione di Borgo Castello ad Andora – ha aggiunto il presidente Giovanni Toti – un intervento di grande rilevanza che mette in campo un’articolata serie di azioni con l’obiettivo di recuperare, valorizzare e permettere il ripopolamento di uno dei borghi storici più affascinanti della nostra Liguria". Elena Sacchelli