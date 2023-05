Cento corti per il Sea Film Festival L’evento clou si terrà il 20 maggio

La data da segnare sul calendario è il 20 maggio. In quella serata si svilupperà l’epilogo del Sea Film Festival. Chiuse le sottoscrizioni on line, infatti, lo staff si è concentrato sull’organizzazione dell’evento conclusivo in cui verranno proiettati i migliori tra i circa cento cortometraggi arrivati per la seconda edizione della kermesse. Anche volta, tra l’altro, vi è stata la partecipazione di videomaker da ogni parte del mondo. Durante la serata finale verranno premiati i migliori delle tre categorie (Storia e Letteratura, Ambiente marino e Professioni marine), verranno assegnate quattro menzioni onorarie (miglior video del territorio, miglior video realizzato da una scuola, miglior video creato da un autore spezzino e miglior video a tema sociale) e verrà proclamato il vincitore assoluto della seconda edizione del Sea Film Festival. "Fortemente legati ad un territorio che parla di mare, appassionati ed incuriositi dal cinema e dalle nuove proposte, abbiamo deciso di mettere con entusiasmo il nostro impegno nell’organizzazione del Sea Film Festival". Queste le parole dei componenti dello staff con direttore da Fabrizio Mazzotta e composto a Bob Caprai, Giorgia Di Fluri, Daniela Campagnolo e Paolo Putrino. La manifestazione inizierà alle 21, ma già dalle 20 sarà possibile accedere all’auditorium dell’Ap della Spezia, patrocinatore del festival, per visitare la mostra fotografica di Carlo Alberto Conti e l’esposizione delle copertine d’autore di ‘The Spezziner’. Sia il fotografo che il team della pubblicazione artistica sono partner ufficiali del festival, così come lo è Rlv - La Radio a Colori. Per chi desiderasse partecipare alla serata, appuntamento a sabato 20 maggio alle 21 (con ingresso già dalle 20 per le due mostre) nella location di via Fossamastra. Si ricorda che è possibile prenotare i biglietti gratuiti all’indirizzo https:filmfreeway.comSEAitalytickets.

Marco Magi