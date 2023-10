Cento anni di Mazzini. Studiosi e accademici ne ricordano la figura

Le celebrazioni del centenario dalla morte di Ubaldo Mazzini culmineranno con un convegno in cui studiosi, accademici e cultori della materia affronteranno a tutto tondo la figura di Ubaldo Mazzini, venerdì alle 9 alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ e alle 15 all’Accademia lunigianese di scienze ‘Giovanni Capellini’. A cento anni dalla scomparsa, il Comune ha infatti promosso, nell’arco dell’anno, un ricco calendario di eventi sulla figura e il calibro intellettuale del primo direttore della biblioteca civica, del museo civico e dell’archivio storico comunale della Spezia. "Riteniamo sia importante ricordare i personaggi che sono stati parte integrante della storia cittadina ed hanno contribuito a tramandarla come appunto Mazzini", dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini. Nell’occasione del convegno – la cui partecipazione è libera e gratuita – sarà presentata (alle 11.30) la pubblicazione ‘Leggere Mazzini alla Mazzini’ curata da Ilaria Gasperi e Sabrina Pettirossi, edita dal Comune della Spezia. Il programma si apre dunque alla mediateca di via Firenze alle 9, con moderatore Andrea Marmori, e dopo il saluto istituzionale di Peracchini e del presidente della ‘Capellini’ Giuseppe Benelli, proprio quest’ultimo parlerà di ‘Ubaldo Mazzini e Manfredo Giuliani’, seguito da Alberto Scaramuccia in ‘La genesi di Gamin’, Franco Bonatti in ‘Ubaldo Mazzini e gli studi sulla famiglia Malaspina’, Egidio Banti in ‘Ubaldo Mazzini e la religione’. Si passa poi all’Accademia, alle 15, dove modera Giacomo Paolicchi e apre Enrica Salvatori con ‘I confini della Lunigiana storica di Ubaldo Mazzini’, poi Eliana Vecchi con ‘Ubaldo Mazzini e le isole Tino e Tinetto’, Edilio Riccardini con ‘Ubaldo Mazzini studioso del Medioevo’, Paolo Roberto Federici con ‘Ubaldo Mazzini e le leggende delle ‘profondare’. Le intuizioni di un colto umanista’, Sergio Cozzani con ‘Rapporti di collaborazione fra Ubaldo Mazzini e Luigi D’Isengard’ e infine Piergiorgio Cavallini con ‘La poetica dialettale di Ubaldo Mazzini’. Marco Magi