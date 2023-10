Cento animali da cortile in sette ricoveri abusivi: denunciato dai carabinieri

Ameglia, 28 ottobre 2023 – I carabinieri forestali, congiuntamente a veterinari Asl e al personale dell'ufficio tecnico del Comune di Ameglia, dopo un controllo presso un’area agricola in località Cafaggio, hanno scoperto circa cento metri cubi di rifiuti che, chi aveva accumulato, non ha saputo giustificarne la provenienza: apparecchiature elettriche ed elettroniche quali parti di ripetitori per telecomunicazioni e batterie, macchine agricole vetuste, persiane, mobili di vario genere, materiale edile, detriti, vernici, motori di barca.

Inoltre era presente un allevamento abusivo con circa cento esemplari di animali da cortile come galline, anatre e tacchini e una capra nana, per i quali i veterinari Asl hanno riscontrato l’assenza di documentazione, anche se gli animali erano in buono stato di salute, con presenza di acqua, mangime e diversi ripari dagli agenti atmosferici.

Infine sono stati riscontrati diversi abusi edilizi, in particolare sette strutture ad uso ricovero attrezzi o riparo per gli animali, costituite da due roulotte e diverse baracche in lamiera e legno di varie dimensioni per i quali sono in corso accertamenti sulla regolarità da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Ameglia.

Per l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e le eventuali violazioni edilizie, il responsabile sarà segnalato all’autorità giudiziaria mentre per le violazioni relative alla detenzione degli animali procederà la Asl.

Marco Magi