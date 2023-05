Centi sul convoglio cancellato "Nessuna misura contro il disagio"

"Nel 2023 non è possibile sopprimere l’ultimo treno della notte senza un’adeguata comunicazione agli utenti e soprattutto senza predisporre alcuna misura per mitigare il disagio dei passeggeri". Sul vicenda della soppressione del treno interviene anche il consigliere regionale della Lista Sansa, Roberto Centi, che ha deciso di presentare un’interrogazione a risposta immediata per la prossima seduta di Consiglio regionale. "Se le responsabilità di Trenitalia sono evidenti, bisogna ricordare che a monte ci sono responsabilità maggiori da parte della Regione – sottolinea Roberto Centi –. La Regione è la committente del servizio e in rappresentanza dei suoi cittadini doveva dire a Trenitalia cosa fare, vigilando costantemente e imponendo, come minimo, l’adozione di contromisure adeguate per mitigare i disagi agli utenti. La stessa Regione – ricorda Centi – ha invece firmato un contratto di servizio economicamente vantaggioso per Trenitalia che scarica sugli utenti il rischio d’impresa, e ha accettato aumenti tariffari su tutte le linee, abnormi per le Cinque Terre".