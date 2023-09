Centenario Gustavo Bellazzini omaggiato dal Presidente Mattarella a Sarzana

L’abbraccio del ministro Crosetto a Gustavo Bellazzini in occasione della Festa della Marina celebrata in città alcuni mesi fa. Oggi il reduce centenario sarà sul ponte della portaerei Cavour per partecipare all’omaggio ai 1.393 marinai che erano con lui sulla Roma e che hanno perso la vita nel naufragio. Riceverà anche la stretta di mano del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella