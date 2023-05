Cena di beneficenza per il Comitato Perioli Oltre settanta donatori

Più di settanta donatori hanno partecipato alla cena di beneficenza organizzata all’Nh Hotel, a favore del Comitato assistenza malati dell’ingegner Perioli. Alla serata i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali oltre ai volontari, ai medici e molti amici; quanto raccolto è stato interamente devoluto a sostegno dell’attività dell’associazione. Durante la cena, la presidente Mariapaola Perioli, che ha fortemente voluto questo evento dedicato alla memoria del padre Alfredo, ha preso la parola: "Credo che mio padre avrebbe voluto una serata come questa, giunta all’undicesima edizione, dove hanno prevalso il piacere di esserci, la solidarietà, il sentirsi orgogliosamente parte attiva delle opere che svolge il Comitato, ma soprattutto ricordarlo con allegria. La mission del comitato, tramite il volontariato e l’associazionismo è quella di dare, non solo simbolicamente, un contributo concreto ai malati che si trovano in difficoltà, ma anche a chi li assiste, collaborando con il servizio sanitario e le istituzioni". Inoltre la presidente ha voluto ringraziare la Pasticceria Genuina che ha generosamente offerto il dolce e il Frida’s Fiori di piazza Verdi che ha allestito il verde.