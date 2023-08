Cena con le ricette manzoniane E poi le arie d’opera nel chiostro

In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, il convento dei frati cappuccini di Monterosso organizza per stasera, dalle 19.45, una cena speciale nell’antico refettorio, dedicata allo scrittore e al suo libro, con ricette tratte dai frati cappuccini, dalle pagine dei Promessi Sposi e dalle passioni culinarie di Manzoni, accompagnata da un percorso di letture sui frati cappuccini presenti nel romanzo. Info e prenotazioni allo 0187 817531 o inviando una mail a [email protected] (il ricavato della serata sarà devoluto ai frati cappuccini dell’Ucraina). A seguire, un concerto con famose arie d’opera: il chiostro del convento diventa un palco del Teatro alla Scala per un omaggio canoro ai tempi del Manzoni e dintorni, con Tiziana Cisternino e il maestro Luca Pavanati. Un inedito connubio fra cibo, cultura letteraria e mondo francescano. La cena sarà preceduta, alle 18.30, da una messa presieduta da padre Luca Simoncini, nuovo ministro provinciale.