Cena alla caserma dell'Aeronautica a La Spezia: Il ricavato per la ricerca sul cancro

Beneficenza e generosità in tandem con l’ars culinaria, in una location normalmente inaccessibile: ecco gli ingredienti di una serata speciale, ideata nel segno del gusto e soprattutto dell’altruismo. ’Un dono dal cielo… una pioggia di stelle’ è la cena in programma domenica 10 settembre alle 20 presso il centro di supporto logistico dell’Aeronautica militare di Cadimare, il cui ricavato andrà a favore di fondazione Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e del centro della carità dei Frati di Gaggiola.

Versando una quota di 80 euro (prenotazione obbligatoria al recapito 347-9024312), si potrà prendere parte a un viaggio nel sapore, grazie alla collaborazione di sette chef e un mastro gelatiere che fanno parte della community ’Les Collectionneurs’: una rete che mette insieme ristoratori e albergatori uniti dalla passione per l’ospitalità e l’eccellenza, il cui brand president è il celebre Alain Ducasse. La proposta dei promotori dell’evento ai maghi della cucina e della dolcezza coinvolti, che "hanno accolto con entusiasmo l’invito a realizzare questa serata, che vuole essere un’ode alla solidarietà e alla buona cucina" ha messo insieme assi della buona tavola locali e di fuori provincia: si tratta di Andrea Besana (Andree Restaurant La Spezia), Giacomo Devoto (Locanda De Banchieri Fosdinovo), Arcangelo Tinari (Villa Maiella, una stella Michelin, Guardiagrele), Emanuele Petrosino (Bianca sul Lago, una stella Michelin, Oggiono), Alessandro Giraldi (Il Fenicottero Rosa, Faenza), Pasquale Tozzi (Il Pescatore, Gardone Riviera), Agostino Buillas (Café Quinson, Morgex), Sergio Dondoli (Gelateria Dondoli, San Gimignano). "Otto opere d’arte culinarie, dagli antipasti al dolce, per un’esperienza indimenticabile che unirà il piacere del cibo all’impegno sociale" fa sapere l’ideatrice della serata Francesca Bassi, che si è spesa per questo progetto insieme allo chef Besana e al comandante della base Davide Testa.