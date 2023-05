Ruba cellulare in un negozio, la polizia rintraccia subito il ladro

La Spezia, 9 maggio 2023 – Ruba un telefonino, ma la polizia lo rintraccia e lo denuncia.

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, la centrale operativa della Questura ha inviato una pattuglia della squadra volante in un esercizio commerciale in via De Nobili, dato che era stato segnalato un furto.

Sul posto gli agenti hanno preso contatto con la derubata, che ha riferito che poco prima un uomo, di cui ha fornito una dettagliata descrizione, le aveva sottratto il telefono cellulare dal negozio.

Gli agenti hanno capito di chi si trattasse, ovvero uno spezzino di 54 anni, pluripregiudicato, già noto per numerosi reati contro il patrimonio. A quel punto gli operatori di polizia hanno individuato subito in piazza Brin l’uomo in questione il quale, alla loro vista, ha gettato a terra un telefono cellulare cercando di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato.

Il telefonino, un Iphone X, era esattamente quello rubato, anche per il contenuto di alcune fotografie relative alla denunciante ed al suo esercizio commerciale.

Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, l’uomo è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per furto, mentre il telefonino è stato restituito alla legittima proprietaria.