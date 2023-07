Celebrazioni 90° Anniversario Palombari, Serata Evento 'Buon Compleanno Palombari' a Sarzana

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del 90° anniversario della categoria dei Palombari della Marina militare, si svolgerà stasera in piazza Europa, con inizio alle 21.30, la serata evento ‘Buon compleanno Palombari’ condotta dalla giornalista di Rai 2, Marzia Roncacci. Verranno raccontate le gesta dei Palombari di Comsubin, attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti del presente e del passato, grazie alla preziosa partecipazione della banda musicale della Marina militare, una vera e propria orchestra che proporrà un repertorio eccezionale costituito dalle colonne sonore delle più importanti produzioni cinematografiche mondiali. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.