C’è Shakespeare al Teatro Astoria

Il Teatro Astoria presenta stasera alle 21, ‘Sogno di una notte di mezza estate’, in collaborazione con 55° Festival teatrale di Borgio Verezzi e Unità di Ricerca Teatrale. Nella pièce, passione e inganno si avvolgono in modo assurdo e rapido per poi sciogliersi come d’incanto. Realtà e irrealtà giocano a fondersi e a confondersi insieme in una folle notte d’estate governata dal capriccio di Amore, la forza più potente e misteriosa del mondo. William Shakespeare propone una commedia fantastica e tenebrosa, con delicatezza e immaginazione. La regia è di Jurij Ferrini che sarà sul palco, insieme anche a Paolo Arlenghi, Marita Fossat, Michela Gioiella, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Michele Puleio e Rebecca Rossetti. Si tratta del terzo spettacolo della Stagione di Prosa del teatro lericino, i biglietti disponibili anche fuori abbonamento direttamente al botteghino stasera o prenotabili con messaggio Whatsapp, al 348 5543921.