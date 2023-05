C’è l’ok alle stabilizzazioni La Asl apre agli interinali

È dal 17 maggio affissa all’albo pretorio dell’aziensa sanitaria spezzina la delibera 450 per la “stabilizzazione del personale reclutato da Asl 5 durante l’emergenza Covid, anche qualora non piàù in servizio, ma in possesso dei requisiti all’art.1 comma 268 della legge 234 del dicembre 2021“. Una decisione che farà tirare un bel sospiro di sollievo a tutti quei lavoratori che durante la pandemi hanno lavorato in una struttura pubblica sanitaria. E tra questi sono compresi anche gli interinali.

"E’ una notizia di grande importanza per tutto il sistema sanitario pubblico perché anche i lavoratori interinali, che hanno durante la pandemia, potranno accedere alle procedure per la stabilizzazione in Liguria. Si conferma la correttezza dell’intuizione che avevamo espresso in aula lo scorso marzo. E ora lo scenario ligure può diventare nazionale".

Un’apertura accolta con soddisfazione da Davide Natale, consigliere regionale del Pd e rivolta a chi ha operato per almeno sei mesi durante la pandemia Covid e con alle spalle almeno diciotto mesi di lavoro presso un ente del servizio sanitario nazionale. La delibera dirigenziale cambia lo scenario. In un precedente avviso, infatti, Asl5 aveva escluso “i lavoratori con rapporti di lavoro da contratti a somministrazione di lavoro, dando l’idea che la Pubblica Amministrazione favorisse la precarietà e non la stabilizzazione del lavoro”, aveva fatto notare Natale con un’interrogazione in consiglio regionale lo scorso 13 marzo. "Era il periodo seguente l’approvazione del Milleproroghe e avevamo colto una risposta positiva da parte dell’assessore competente in merito alla nostra proposta – ricorda il consigliere democratico –. Si apre una possibilità importante per i lavoratori che hanno operato durante il periodo più difficile della pandemia di essere valorizzati nella sanità pubblica, a cui viene così assicurato personale già formato sul campo in un quadro di cronica scarsità. La stabilizzazione riguarda chi ha già concluso il proprio contratto a tempo determinato e gli interinali non più chiamati".

Tutti i prossimi avvisi per la stabilizzazione del personale dovranno dunque tenere conto di questa fattispecie. "Credo che in questo modo sia stata fatta un’operazione di giustizia sociale che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia di vedere finalmente aperta una strada fuori dalla precarietà. – ha concluso Natale –. Che questa collaborazione possa portare ottimi risultati nell’interesse della nostra comunità"