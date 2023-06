C’è Fisiko! alla ex Vaccari Rassegna di teatro danza alla sua settima edizione

Torna il festival delle cattive azioni. Da giovedì 22 a domenica 25 giugno l’ex ceramica Vaccari di Ponzano presenta Fisiko la rassegna di teatro danza organizzata da Fuori Luogo con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra. La settima edizione della kermesse internazionale si avvale del contributo del Ministero della Cultura, Fondazione Carispezia nell’ambito del bando 2023 riservato al settore cultura, Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito di Art Waves.

Quattro giornate intense caratterizzate da ben 12 spettacoli inaugurati giovedì 22 ale 20.30 nel centro storico di Santo Stefano Magra da Twain physical dance theatre diretto e coreografato da Loredana Parrella. La prima uscita alla Vaccari è venerdì 23: si inizia alle 19 con The idea of you uno spettacolo di Francesco Collavino a seguire alle 19.45 il Concerto fetido su quattro zampe-primo studio dei talentuosi Alice e Davide Sinigaglia, spezzini e figli d’arte - produzione Scarti-Centro di produzione teatrale d’Innovazione della Liguria. Alle 21.15 debutta "Io non sono nessuno", spettacolo di Emilia Verginelli, anche in scena con Muradif Hrustic e Michael Schermi, progetto finalista al Premio Scenario 2019, prodotto da BluemotionAngelo Mai e 369gradi, in coproduzione con Santarcangelo Festival. Quindi alle 22.30 la drammaturga e regista Rita Frongia con un nuovo lavoro, delicato e poetico dal titolo Star. Chiude la giornata, alle 23,15, Avogadro dr. Samba, gruppo musicale Under 30 fondato da Davide Sinigaglia con i musicisti Leonardo Bernardini, Febe Bonini, Lorenzo Borella, Maria Chiara Di Martino, Serena Gattini, Caterina Rosaia, Alice Sinigaglia. Sabato 24 giugno spettacolo di anza di Ilaria Orlandini e le percussioni di Andrès Navarro García, in scena con Zaman . Alle 20.30 L’ombelico dei limbi di Stefania Tansini e alle 21.30 Now. Prova sul Riccardo III di William Shakespeare, di e con Michele Sinisi, scritto con Francesco M. Asselta e la voce off di Peter Speedwell. Alle 22.30 il coreografo Marco D’Agostin presenta in prima ligure Gli Anni, spettacolo che vede in scena Marta Ciappina.

La rassegna si chiuderà domenica 25 con una giornata ricca di eventi. Si parte alle 20 con If you were a man, spettacolo prodotto da Spellbound, coreografia di Mauro Astolfi con sul palcoscenico Lorenzo Capozzi, Mario Laterza, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili. Alle 20.30 Balletto Civile porterà in scena Gente#FisiKo!, spettacolo ideato e coreografato da Michela Lucenti, creato e performato da Elena Ballestracci, Michela Calcari, Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Paolo Rosini, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Confident Frank, Francesca Zaccaria. La chiusura della rassegna è affidata alle 22 al ballerino Olivier Dubois con My body of coming forth by day. E’ possibile acquistare i biglietti alla biglietteria del Teatro degli Impavidi di Sarzana.

