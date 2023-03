Arriva a Genova il Casting Tour dello Zecchino d’Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell’edizione 2023 dello Zecchino d’Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino d’Oro. L’appuntamento è al Mercato di corso Sardegna 165, sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18: una giornata intera dedicata ai più piccoli, in cui tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo. Per partecipare ai casting è necessario iscriversi entro oggi sul sito: https:zecchinodoro.orgstagegenova2023 oppure presentandosi nella fascia oraria dalle 17 alle 18 (fino a esaurimento posti disponibili). La partecipazione è gratuita. I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione.