Castelnuovo ricorda la Pace di Dante: il progetto curato dall’Archeoclub Apuo Ligure nella Val di Magra

Passa anche da tutta la Val di Magra, la staffetta torciera con la quale stasera alle 21 viene commemorato Dante Alinghieri. La manifestazione Peana di Luce vede coinvolti i paesi e le località di Toscana ed Emilia Romagna che hanno visto il passaggio e ancora conservano l’ombra di Dante. Tutte le località illumineranno il cielo in contemporanea rimbalzando in alfabeto morse la lettera ’D’ e in molti luoghi, saranno lette le terzine dantesche. La manifestazione è ideata e curata da Angelina Magnotta, presidente dell’Archeoclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano. Il Peana di Luce vedrà coinvolti i territori dei Comuni di Castelnuovo famoso per la Pace di Dante in piazza Querciola, l’area archeologica di Luni, Ameglia, Fosdinovo, Vezzano, Santo Stefano Magra, Sarzana, Bolano, Ceparana per poi salire in Lunigiana, affrontare il Passo della Cisa per poi scendere a Cervarezza, Pietra di Bismantova e Castelnuovo Monti e proseguire in Emilia fino al Dantis Poetae Sepulchrum a Ravenna.