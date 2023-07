Nuovo incontro con lo scrittore spezzino Marco Ursano, ospite al circolo Arci di Querciola a Castelnuovo Magra: intervistato da Alice Cervia, presenterà il suo ultimo libro “Homo pandemicus” (MdS Edizioni) alle 19. Nato come un monologo teatrale per l’attore Fulvio Cauteruccio, il testo ha preso nuova forma trasformandosi in un romanzo, cronaca dei mesi e delle fasi della pandemia attraverso lo sguardo di un uomo comune. Uno scatto fedele dell’epoca del Covid, dal lockdown alla solitudine, passando per le città svuotate: un instant book figlio di questo tempo, in cui tutto è stato rivoluzionato da qualcosa che neanche la fantasia di un letterato avrebbe forse previsto.