Castello di parole Alessandro Wagner alla rassegna

Prosegue la rassegna ‘Castello di parole’, organizzata dal Comune di Riomaggiore e a cura della giornalista Ornella D’Alessio. Oggi, al castello, alle 16.30, per celebrare la ‘Giornata della Terra - #Earth Day’, per confrontarsi su temi come la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta sarà ospite Alessandro Wagner, giornalista economico e autore di saggistica, clorofilliano spinto come orientamento esistenziale, che presenta il libro ‘Fare l’amore come un’orchidea’. Tra gli ospiti anche Andrea Mati, Da sempre impegnato a cercare soluzioni per migliorare complesse problematiche sociali grazie al verde, ha raccontato la sua filosofia di vita in ‘Salvarsi con il verde’. Sarà presente anche Patrizia Fiaschi per presentare il suo ultimo romanzo ‘Il vento sull’erba’. L’evento, a cui parteciperà anche il vicesindaco Vittoria Capellini, è gratuito e aperto a tutti.