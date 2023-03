Castellitto protagonista al Civico

Dopo il grande successo di ieri sera, seconda tappa di ‘Zorro – Un eremita sul marciapiede’ al Teatro Civico. L’appuntamento con la Stagione di Prosa in compagnia di Sergio Castellitto, per l’opera tratta dal romanzo breve di Margaret Mazzantini e diretto dallo stesso attore, è per le 17.30. Uno spettacolo tragicomico ed emozionante, il monologo intenso di un uomo che, dopo una vita cosiddetta ‘normale’, si ritrova a vivere per strada. Il protagonista della pièce è un uomo ai margini della società che riesce a vedere la realtà osservando la vita delle persone ‘normali’. Di Zorro, Castellitto parlerà alle 11.30 al Pin – nell’ambito del progetto ‘Foyer’ – , durante l’incontro aperto al pubblico (ingresso gratuito) e moderato dal direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected]