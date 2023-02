Castelletto, la Sopritendenza chiama a rapporto il Comune

Il report-denuncia sulle condizioni di degrado del Castelletto Genovese a firma del consigliere comunale di Ambiente e Progresso Fabio Carassale (nella foto) dallo stesso inviato alla Soprintendente Cristina Bartolini ha indotto la stessa voler vederci chiaro. Di ieri una lettera-richiamo al Comune di Porto Venere (proprietario del bene assunto per effetto del Federalismo demaniale) e per conscenza al Segretariato regionale del Ministero della Cultura, all’Agenzia del Demanio e al gruppo Ambiente e Progresso. Si chiede all’Area Patrimonio dell’ente locale di fornire un quadro aggiornato della situazione alla luce della segnalazione del consigliere, di indicare lo stato del programma di valorizzazione che prevedeva lo strumento del project financing per traguardare l’obiettivo della ristrutturazione con uso a fine ristorazione e di indicare date utili per un sopralluogo congiunto. Carassale, sulla via delle elezioni, rilancia con una mozione a sostegno di un cambio di rotta sul futuro del Castelletto da destinare a pinacoteca, previa intervento di somma urgenza per la bonifica econservazione del bene storico.