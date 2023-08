CastèLive 2023, Solisti di Castè in concerto per ricordare Roberto Melini

Dopo il successo della serata inaugurale, la rassegna ‘CastèLive 2023’ proseguirà stasera, alle 21, con il concerto di musica classica dei ‘Solisti di Castè’. A esibirsi alla Corte Paganini, per il quarto anno, una ventina di concertisti provenienti da grandi orchestre italiane, in ricordo del musicista, alpinista e archeologo Roberto Melini, nato a San Benedetto e scomparso 10 anni fa. L’eccezionale orchestra è composta da un soprano, dieci violini, tre viole, tre violoncelli, un contrabbasso e una tastiera. Dalle 18 sarà anche possibile visitare l’House Art di Mauro Manco, artista residente a Castè, che per primo ha posto le sue opere scultoree lungo la via che attraversa il villaggio. Si potrà pure visitare OrmaSarai, l’atelier olfattivo di Alessia e Annalisa, specializzato nella produzione artigianale di essenze e profumi.