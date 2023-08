Castè laboratorio di architettura I progetti-faro di quattro studenti tra dare futuro al borgo degli artisti

CASTE’

Quattro progetti-faro per il futuro del borgo di Castè che, anche così, consolida il ruolo che è andato assumendo negli anni di crocevia di persone creative: i residenti che lo hanno salvato dall’abbandono e trasformato in location di grande appeal turistico culturale . Le idee sono dei giovani studenti della facoltà di architettura dell’Università del Liechtenstein ’investiti’ della mission didattico-strategica (patrocinata dall’Ordine degli architetti della Spezia): sviluppare proposte per dare un futuro possibile agli insediamenti del vecchio borgo agricolo tra recupero e soluzioni innovative per originalità, fattibilità, sostenibilità, inclusione. Diciotto i progetti elaborati: sono tutti esposti a Castè, fino al 2 settembre, giorno della premiazione dei vincitori e dell’epilogo delle fatiche dei ragazzi e dei docenti che li hanno guidati nel percorso progettuale dal nome evocativo "Amphiorama" con riferimento al report sulle visioniallucinazioni avute nel 1869 dall’esploratore inglese Trafford sulla Castellana: dalla sommità del monte si dischiuse la vista il mondo intero.

I profe sono Anna Lohs e Alberto Alessi; lui è un profondo conoscitore del territorio per effetto della presenza nella seconda dimora a Tramonti; ha coordinato la giuria nell’esame dei lavori; quattro, come detto, quelli selezionati. Quattro nuove visioni, fresche, inattese, e tuttavia in continuità con la storia profonda di questo magnifico territorio.

Per il valore dell’Originalità ha prevalso il progetto “Uniti” di Agnes Hämmerle. L’idea di base: collegare gli abitati del villaggio tra loro, e fornire così un luogo adeguato per la vita attiva dei residenti e dei visitatori, e aumentare la gioia di vivere insieme all’interno del villaggio. Attraverso la proposta di nuovi terrazzamenti e di alcuni padiglioni, il pendio terrazzato posto a cardine fra Castè sottana e Ca sorvane diviene una piazza pubblica e nuovo perno e luogo di aggregazione del villaggio. Qui si può mangiare insieme, ammirare una vista panoramica unica, e godere di spettacoli in questo teatro all’aperto. Questa nuova piazza pubblica è luogo di arrivo per chi giunge a Castè dalla Val di Vara o dal mare attraverso il sentiero 501.

Per la sua Fattibilità emerge progetto di Arzu Arslan “Making Common Ground”, che mira a creare spazi comuni per la comunità locale attraverso un’attenta analisi dell’architettura delle ex-stalle, compresi i materiali utilizzati storicamente e i modi di costruzione. Il progetto comprende a fondo la cultura materiale e la comunità locale e lì integrarli nel processo di pianificazione. Il progetto combina gli aspetti sociali e architettonici tradizionali di Castè, formando una simbiosi tra sostanza e interazione.

Terzo tema, alla base del premio, è quello della Sostenibilità ambientale e sociale dell’intervento. Qui emerge il progetto “Laboratorio Integrale” di Edwin Baertschi, che propone di preservare il patrimonio architettonico facendolo divenire luogo dove le persone possano svolgere occupazioni a prova di futuro. Nato da un’intensa interazione con gli abitanti e i loro spazi, gli aspetti materiali e immateriali di Castè concorrono nell’individuazione del profilo di un utente tipico, ideale: una persona legata alla natura, amante dello sport, capace di coltivare per l’autosufficienza e di lavorare in remoto. Le ex stalle sono trasformate in un centro per il lavoro a distanza e il coworking. L’intervento architettonico minimo permette di far rivivere la cultura dell’edificio e di vivere il passato senza dover rinunciare al comfort di oggi.

L’ultima categoria considerata, ai fini della selezione, è quella dell’Inclusività del progetto. A vincere è la proposta di Philipp Madlener “Andare e Venire”. Il “Boschetto”, come già in passato torna ad essere luogo di incontro e di scambio lungo il sentiero 501 che collega l’entroterra con la costa delle Cinque Terre (e viceversa). Con piccoli interventi architettonici, l‘edificio è adattato al nuovo uso e offre un grande valore aggiunto al villaggio e all‘area circostante.

Corrado Ricci