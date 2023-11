"Castagnata in Ciassa Brin: Ognissanti in Piazza Brin"

Prosegue la festa organizzata dall’associazione Prospezia Ciassa Brin. Oggi, a partire dalle 15, in questo giorno festivo di Ognissanti, in piazza Brin, si potranno degustare caldarroste, sgabei e castagnaccio, mentre sono previste iniziative di intrattenimento per bambini con laboratori, giochi, dolcetto o scherzetto (dalle 15 alle 19). Dalle 9 alle 19, inoltre, sarà presente anche il mercatino vintage e dell’ingegno. Insomma, ‘Castagnata in Ciassa Brin’ e tante altre occasioni di divertirsi. "E per chi non avesse una maschera, la regaliamo noi", concludono i promotori. Nel santuario, sono previste le messe alle 8.30, 11 e 18.