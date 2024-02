Caso Bianchi, l’affondo della Cgil: "Nominare vertici per competenza"

Tiene ancora banco in Atc la vicenda che vede protagonista il presidente Gianfranco Bianchi, cui l’azienda del trasporto pubblico nei giorni scorsi ha richiesto la restituzione degli emolumenti percepiti nel triennio compreso tra l’aprile del 2018 e il giugno del 2021: secondo Atc quelle retribuzioni non avrebbero dovuto essere erogate, sulla base del decreto legge 95 del 2012 che vieta alle pa di attribuire incarichi retribuiti a chi è già in pensione. Sul tema interviene la Filt Cgil. "Questa vicenda, che siamo certi troverà soluzione nelle sedi opportune, conferma quello cui abbiamo assistito in questi anni: un accentramento pressoché totale delle decisioni in mano all’ad, con il cda ridotto a ratificare scelte già prese. Con un colpo di spugna si sono rimesse le lancette indietro di almeno 10 anni, rideterminando un’idea che le partecipate siano l’occasione per tenere in equilibrio i pesi e contrappesi della coalizione che governa la città. Si è voluto addirittura reintrodurre la figura del direttore generale, di cui non abbiamo mai compreso il senso" sottolinea la Filt Cgil, che auspica in vista del rinnovo delle cariche "che il Comune della Spezia dia un segnale e faccia delle competenze, della conoscenza, e della capacità di rilanciare il settore, il criterio principale per individuare chi guiderà la società nei prossimi anni". Sulla vicenda interviene nuovamente anche il Pd, con l’Unione comunale che sottolinea come "le vicende che stanno interessando Atc sono preoccupanti e surreali, e coinvolgono chiaramente la capacità del Comune di svolgere il ruolo di controllo. Sostenere come fa l’assessore Gagliardi che “stiamo monitorando” dopo tre anni è non solo desolante, ma anche un po’ comico. Siamo di fronte ad un regolamento di conti".