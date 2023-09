Casello di Ceparana: Centi chiede adeguamento per viabilità e cittadini

Un’interrogazione in Consiglio regionale sul casello di Ceparana, con la richiesta di adeguarlo alle esigenze della viabilità di quel territorio e dei cittadini. A presentarla, il consigliere della lista Sansa, Roberto Centi (nella foto). "Il casello, a sole due direzioni, è percorribile solo dagli utenti muniti di sistema Telepass; il collegamento autostradale è unanimemente ritenuto necessario per la popolazione residente e per l’autotrasporto. La popolazione chiede a gran voce le casse oltre al telepass ed il casello definitivo”. Per Centi "bisogna inoltre considerare che c’è stato l’avvio da parte di Salt di un percorso di interlocuzione con gli enti locali su sollecitazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Rixi, Sottosegretario del Ministero, ha rassicurato circa la disponibilità del governo a rendere definitivo il casello con casse automatiche. Assistiamo al fenomeno ricorrente delle code in uscita dalle corsie autostradali verso Ceparana, formate anche da utenti non muniti di Telepass".