Case popolari, tutto da rifare Il Comune scrive ad Arte e chiede un nuovo bando

Un bando (che aveva innescato 2390 domande) nel freezer, un altro da predisporre di sana pianta. Così la riapertura dei giochi per concorrere all’assegnazione degli alloggi popolari dell’Arte. L’input all’Agenzia regionale arriva dal sindaco Pierluigi Peracchini, preso atto della sentenza-siluro della Consulta che ha cancellato, perché incostituzionale, il requisito temporale della residenza "da almeno cinque anni" contenuto nella legge regionale 10 del 2004 dalla quale era maturato il regolamento comunale del 2021. La svolta si materializza con la lettera del sindaco al presidente dell’Arte Marco Tognetti. Ad esso raccomanda di "attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto previsto nella sentenza della Corte costituzionale al fine di garantire la corretta e puntuale applicazione del dettato del legislatore". Ne deriva il mandato "per l’avvio della predisposizione del bando per l’assegnazione degli alloggi popolari". Nulla viene detto in maniera esplicita sull’epilogo delle 2390 domande pendenti, quelle prese in considerazione per la graduatoria non formalizzata. Carta straccia? Di certo il sindaco chiama Arte ad andare oltre le stesse anche nella misura in cui fornisce all’agenzia un altro input: "Colgo l’occasione per ricordare di promuove azioni di innovazione nella gestione dei procedimenti ricorrendo all’uso di strumenti informatici".

Tognetti fa il punto: "Gli uffici stanno già lavorando alla predisposizione del nuovo bando, così da essere pronti per la pubblicazione tempestiva non appena ci sarà richiesto. La pubblicazione dovrà scontare un periodo minino di 45 giorni. Così come indicato dal sindaco, stiamo cercando anche una piattaforma informatica per fare presto".

Corrado Ricci