Case popolari, lavori per 5 milioni. Inquilini morosi: il 20% non paga

Quasi cinque milioni di euro per la riqualificazione degli edifici inagibili e per la manutenzione ordinaria. A tanto ammonta l’impegno economico di Arte per il 2024: il bilancio nei giorni scorsi è stato approvato dalla Regione Liguria, sbloccando di fatto i numerosi interventi in rampa di lancio progettati dall’ente diretto da Marco Tognetti. Il programma di recupero degli alloggi sfitti proseguirà anche quest’anno, con l’obiettivo di traguardare entro il 2025 l’obiettivo della riassegnazione di 186 alloggi da tempo sfitti in quanto bisognosi di adeguamenti. Un programma del quale fanno parte anche 112 alloggi situati nel Comune capoluogo, e che prevede l’assegnazione, nel corso dell’anno, di almeno un’ottantina di alloggi. In partenza a breve anche il recupero di altri 35 alloggi a canone moderato, disseminati tra Spezia, Sarzana, Bolano e Bonassola. Complessivamente, tra manutenzione straordinaria e ordinaria, Arte ha messo a bilancio 4,9 milioni di euro. "Il recupero degli alloggi sfitti da riassegnare e la manutenzione straordinaria ricoprono un ruolo di primaria importanza. Nel corso dell’anno – aggiunge l’ad di Arte, Marco Tognetti – saranno conclusi alcuni importanti progetti, come l’intervento di demolizione e ricostruzione dei due fabbricati dìi via Bologna, e la riqualificazione del fabbricato Arte in via Gaggiano ad Arcola". Per il 2024 sono previsti ulteriori opere di manutenzione straordinaria per il rinnovo degli ascensori e per il miglioramento degli impianti energetici delle palazzine, con conseguente risparmio ed economie di spesa, e sono stati programmati anche una serie di interventi ’minori’, quali la bonifica dei serbatoi dismessi delle palazzine a seguito della metanizzazione delle centrali termiche, la manutenzione straordinaria delle centrali termiche e dei sistemi antincendio, la manutenzione delle linee vita; in calendario anche il monitoraggio di alcune paratie negli immobili situati al Favaro, nonché di due pendii situati nelle vicinanze di altrettanti fabbricati situati a Ceparana e Ponzano Magra.

Un bilancio, quello di Arte, che prevede entrate di poco inferiori ai 13 milioni di euro (12.867.600 euro) di cui poco più di due garantiti da Stato e Regione Liguria. La parte più consistente delle entrate, pari a 6.561.300 euro, poggia inevitavbilmente sulla riscossione dei canoni di locazione. In soldoni: non è detto che tutti i denari previsti a bilancio alla fine entrino davvero nelle casse dell’Azienda. Una possibilità peraltro non remota, se si guarda ai livelli di morosità raggiunti negli ultimi anni a seguito della crisi. Nel 2022, la morosità consolidata era di 1.508.696 euro, e anche per il 2023, stando alle prime proiezioni ufficiose, la situazione è rimasta pressochè stabile, con una morosità che si assesta attorno al 20%. "In questi anni abbiamo avviato un percorso di recupero dei canoni non pagati: non è semplice, anche perchè i casi stanno aumentando" spiega Marco Tognetti. Crisi economica e abitativa che nel corso del 2023 è sfociata anche in un boom di occupazioni abusive di alloggi sfitti. Quindici, complessivamente, quelli che sono stati occupati senza titolo dalle famiglie alla Spezia e a Sarzana, e per i quali la Procura della Spezia, su richiesta di Arte, ha disposto il sequestro, con le forze dell’ordine che hanno dato corso agli interventi sul campo. "Fortunatamente non si stanno verificando altri casi, credo che la risposta dello Stato sia stata molto importante – afferma l’ad di Arte –. Su questi alloggi ci siamo presi l’impegno di riqualificarli e riconsegnarli quanto prima alle famiglie che ne hanno diritto.

Matteo Marcello