Case Arte, pronto il nuovo bando Ecco come presentare domanda

Il Comune ha apporvato lo schema di bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) pubblicato da Arte: il nuovo bando tiene conto di quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale per l’assegnazione degli alloggi. La procedura avviata a decorrenza 15112021 è annullata ed è necessario effettuarne una nuova sulla base del bando aggiornato, che sarà pubblicato il 24 luglio e resterà aperto fino al 30 settembre. La domanda di partecipazione deve essere compilata unicamente su apposito modulo che può essere ritirato da lunedì 31 luglio agli sportelli Arte in Via Parma 13 B dal lunedì al venerdì 9-13 o sui www.artesp.it e www.comune.laspezia.it. Le domande dovranno essere consegnate entro il 30 settembre a mano allo sportello in via Parma, con raccomandata alla sede Arte in via XXIV Maggio, 369 La Spezia; pec a [email protected], in questo caso con firma digitale;