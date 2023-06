Case Arte, è polemica sul bando. "Domande online? Sarà un disastro"

La Spezia, 27 giugno 2023 – «Davvero devo dormire in auto ancora un altro anno?". Lei, 40 anni, un tetto sulla testa non ce l’ha, così si era messa pazientemente in fila per avere una casa popolare come altre migliaia di famiglie. Nelle sue parole c’è tutta la disperazione e l’incredulità di chi, da tempo, aspetta come una manna dal cielo l’assegnazione di una casa di Arte. Un miraggio diventato sempre più lontano dopo l’annullamento del bando pubblico, ’bocciato’ dalla Corte Costituzionale per il requisito dei cinque anni di residenza sul territorio come elemento di valutazione ai fini del punteggio. Tutto da rifare quindi come ha espressamente chiesto il Comune ad Arte, chiamato ora a elaborare un bando ex novo, per la disperazione di 2395 famiglie che già avevano presentato domande e dovranno ora ricominciare tutto da capo. Fra loro la 40enne costretta da tempo a dormire in auto, così come tante altre persone che si sono rivolte al Sunia e agli altri sindacati inquilini. "Prendiamo atto – sottolinea Cristiano Ruggia segretario Sunia La Spezia – di come si sia puntualmente avverato quanto avevamo annunciato da tempo. Non siamo maghi o indovini, ma ’solo’ esperti del settore: avevamo messo in guardia enti pubblici e politica sul rischio di una possibile bocciatura del bando da parte della Corte Costituzionale. Non siamo stati ascoltati, sappiamo come è andata a finire. Noi abbiamo la coscienza a posto, ma altri?". Ora il pensiero va inevitabilmente alle 2395 famiglie costrette a ripercorre tutto l’iter di assegnazione delle case Arte, con la conseguenza di allungare i tempi prima di poter avere un tetto a un costo accessibile.

Ad alimentare perplessità e timori è anche l’intenzione di Comune e Arte di utilizzare una piattaforma digitale per accedere al bando "modalità impossibile da utilizzare – dicono Franco Bravo (Sunia Liguria), Mara Fadda (Uniat Spezia) e Mario Ricco (Sicet Spezia) – per la stragrande maggioranza delle persone che si rivolgono a noi" quindi anziani o famiglie con ben poca dimestichezza "con pc, mail o identità digitale Spid. Non saprebbero dove mettere le mani. Non solo: il bando stesso presenta domande cui da parte nostra non è semplice dare una risposta se non con il contatto diretto del diretto interessato che, facendole da casa sul pc, rischia di commettere errori fatali per l’assegnazione del punteggio e della casa". Argomento trattato proprio ieri pomeriggio nel corso di un incontro svolto con l’assessore Lorenzo Brogi e l’amministratore unico di Arte Marco Tognetti: confermato l’annullamento del bando, in corso di valutazione la possibilità di presentare la domanda in modo sia digitale che cartaceo. "Noi abbiamo ribadito la contrarietà alle domande online, c’è il rischio che i tempi si allunghino e i concorrenti non possono più aspettare ulteriori lungaggini". Dietro l’angolo i sindacati inquilini vedono anche potenziali tensioni sociali "perché il problema casa va a unirsi all’aumento dei costi della vita. Non avere un tetto da dare alla famiglia è molto peggio di non avere un lavoro. Per questo chiediamo risposte rapide, in ballo c’è l’esistenza di oltre 2000 famiglie". Infine l’invito alla cittadinanza "a rivolgersi ai sindacati inquilini per le pratiche legate al bando"