Carte d’identità false e molestie ai clienti di un bar: due uomini arrestati

Carabinieri

La Spezia, 15 marzo 2023 – Hanno due carte d'identità romene false, due uomini arrestati dai carabinieri.

I fatti risalgono a ieri mattina, a Pitelli, quando i carabinieri della radiomobile della compagnia della Spezia sono intervenuti in un bar dopo le varie segnalazioni del titolare e di alcuni avventori, infastiditi dall’atteggiamento molesto di due stranieri, apparentemente in preda ai fumi dell’alcool.

Arrivati sul posto, i militari hanno individuato i due e li hanno sottoposti a controllo, chiedendo loro i documenti. Gli stranieri hanno esibito delle carte di identità romene che, però, hanno destato nei carabinieri il sospetto che fossero false. Il sospetto era avvalorato dal fatto che i possessori non erano in grado di esprimersi in romeno. I due, un 25enne ed un 30enne originari dell’est Europa, sono stati così accompagnati in caserma e sottoposti a fotosegnalamento, mentre i documenti sono stati accuratamente verificati.

Tramite un centro di cooperazione internazionale di polizia con sede in Austria, è stata verificata in breve tempo l’inesistenza in Romania di persone con le generalità fornite, mentre gli estremi identificativi dei documenti sono risultati inesistenti.

Inoltre alcuni requisiti tipografici, verificati anche sottoponendo le carte di identità a illuminazione con lampada Uv, hanno evidenziato palesi segni di contraffazione, con varie difformità rispetto agli originali, le cui caratteristiche sono consultabili nelle banche dati in uso alle forze di polizia.

Alla fine i due fermati sono risultati essere di nazionalità moldava, cittadinanza che non dà libero accesso alla circolazione in ambito Schengen. Il sospetto è quindi che, per poter liberamente circolare e lavorare in ambito comunitario, i due si fossero procurati quei documenti falsi, che sono stati sottoposti a sequestro. Il possesso di documenti di identità falsi validi per l’espatrio costituisce però reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. I due sono stati così arrestati e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma, sono comparsi stamattina in tribunale davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto. Sono inoltre in corso ulteriori indagini per verificare che utilizzo sia stato fatto dei documenti sequestrati.