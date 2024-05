Carta Treno, incassi da capogiro. Gli effetti dei rincari sulle tariffe

Un aumento degli incassi quantificabile da inizio anno in circa il quaranta per cento, con introiti raddoppiati a marzo, mese in cui sono entrate in vigore le famigerate tariffe turistiche. Il senso degli aumenti imposti da Regione Liguria al trasporto ferroviario è (anche) nei primi dati relativi alle vendite. In un quadro di sostanziale invarianza delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno, quelle che emergono dalle rendicontazioni puntali sulle vendite della Cinque Terre card treno sono già cifre da capogiro. La card del Parco che permette l’accesso a tutti i treni regionali e regionali veloci sulla tratta delle Cinque Terre sconta i rincari decisi da Regione in collaborazione con Trenitalia. Aumenti pesanti, contro i quali da mesi si oppongono comitati, associazioni ed enti – in ballo poco più di una decina di ricorsi al Tar, oltre ad alcuni esposti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti – sostenendo che la manovra punti solo a "spremere" turisti e un intero territorio senza alcuna ricaduta economica reale. Sensazione, questa, che pare suffragata dai primi dati sulla vendita della Carta Treno, che potrebbero essere oggetto già oggi nel tavolo di monitoraggio voluto da Regione Liguria.

Dal 1° gennaio a oggi, la vendita della card che permette di utilizzare i treni regionali ha portato incassi per 8,5 milioni di euro, con un aumento del 39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando la vendita della card aveva fruttato complessivamente 5,5 milioni di euro. Colpisce ancora di più il dato relativo alla liquidazione, da parte del Parco a Trenitalia, dei corrispettivi dovuti nell’ambito della convenzione che regola i rapporti tra l’ente di Manarola al colosso dei trasporti per la vendita della Card treno. Per il mese di marzo, il Parco ha pagato 1.061.568,38 euro iva compresa: praticamente il doppio rispetto al marzo 2023, quando furono liquidati ’appena’ 584.071,71 euro.

Un dato monstre, legato a doppio filo con gli aumenti tariffari scattati dal 16 marzo – in corrispondenza con l’avvio del Cinque Terre express – ma che è destinato a essere ampiamente battuto già nei prossimi mesi, quando il ’calendario tariffario’ individuato dalla Regione imporrà ai turisti solo card con importi da fascia gialla e rossa, quelle più onerose, e dove i corrispettivi da liquidare a favore di Trenitalia sono decisamente più alti.

Matteo Marcello