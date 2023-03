Carro, la maggioranza candida il pensionato Firenze

A Carro, sarà Ezio Firenze a tentare di raccogliere il testimone da Antonio Solari. Dopo qualche mese di ricerca, l’attuale maggioranza ha individuato la persona su cui puntare per dare continuità all’attività amministrativa, vista l’impossibilità del sindaco Solari di ricandidarsi alla guida del Comune dopo il raggiungimento del tetto dei tre mandati. Coniugato e padre di due figli, Firenze è pensionato dopo una carriera professionale nel settore dell’energia: dal 1973 e fino al 2015 ha lavorato per Enel Distribuzione come responsabile dell’unità operativa dell’alta Val di Vara. Appassionato di sport, in particolare nuoto, pallanuoto, calcio e sci, da oltre trenta anni è anche socialmente impegnato in associazioni sportive. Firenze troverà il sostegno dell’attuale sindaco e della maggioranza: della lista civica che cercherà di garantire la continuità amministrativa faranno parte almeno cinque elementi dell’attuale squadra di governo, tra cui l’attuale vicesindaco, Roberto Solari, mentre non continuerà l’esperienza amministrativa – pur garantendo il proprio appoggio – l’assessore Alessandro Faravelli. Secondo indiscrezioni, lo stesso Antonio Solari potrebbe ricandidarsi come consigliere. Non è ancora certo invece chi sfiderà la maggioranza: non è escluso che alcune persone vicine a Loriano Isolabella possano presentare una lista.