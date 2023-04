Carriera alias bocciata dal Consiglio Pecunia: "Ingerenza inaccettabile"

Non si placa il dibattito tra maggioranza e opposizione sul tema delle carriere alias. La mozione presentata dal consigliere Fabio Cenerini e approvata lunedì sera con i voti di tutta la maggioranza – 18 favorevoli contro 11 contrari – impegna ora il sindaco Pierluigi Peracchini ad attivarsi per informare l’ufficio scolastico regionale su quanto avvenuto all’istituto Sauro Capellini affinché venga ristabilita la legalità. Il dirigente scolastico Antonio Fini dichiara che ripeterebbe la scelta fatta – consentire ad un proprio studente in transizione di genere di iscriversi al registro elettronico con il nome d’elezione sostituendo quello anagrafico – e le polemica politica si infiamma. Il consigliere di maggioranza Andrea Teja sottolinea "di aver votato convintamente contro la procedura carriera alias perché, pur tentando di introdurre un sostegno a determinati studenti, instrada una travisata e pericolosa libertà del sentire e del volere, soprattutto per i minori". Plaude al verdetto espresso dal consiglio comunale anche il circolo Almirante – ispiratore della mozione Cenerini – perché attraverso quel voto "si è messo un ostacolo ad un’idea aberrante che ha come scopo quello di distruggere la famiglia tradizionale e che la sinistra porta avanti per imporre un nuovo ordine mondiale".

"Alla Spezia – sostiene invece il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni – la maggioranza di destra del consiglio comunale si deve dare una calmata e rimettere l’olio di ricino nel cassetto. Se si continuarà a picconare l’impegno di quella comunità scolastica contro ogni discriminazione porteremo la loro improvvida e sgangherata iniziativa in Parlamento". Sulla stessa lunghezza d’onda Fderica Pecunia di Italia Viva, per cui " l’approvazione del regolamento relativo alla carriera alias non ha nulla di illegale. Non vi è infatti una norma specifica che si riferisca al tema, pertanto diventa complicato pensare che la scuola abbia trasgredito una legge quando la legge semplicemente non c’è. La scuola, semmai, ha esercitato pienamente la sua funzione educativa rispondendo ad un bisogno profondo, probabilmente frutto di un significativo processo interiore espresso da alcuni suoi studenti. Il centrodestra si metta l’animo in pace,e soprattutto, e questa è la cosa più importante, impari a riconoscere i paradigmi della democrazia e della convivenza".

Vimal Carlo Gabbiani