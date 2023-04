Carriera alias anche al Mazzini Norme apripista già in vigore

Non solo l’istituto tecnico Capellini-Sauro diretto da Antonio Fini. Anche il Liceo Mazzini, diretto dallo scorso settembre da Cristina Spinucci, ha fatto da apripista alle norme sulle cosiddette carriere alias per consentire il cambio "interno" di nome ai ragazzi minorenni di cui le famiglie ne facciano richiesta e ai maggiorenni che dimostrino di aver intrapreso un percorso psicologico e medico teso a consentire l’eventuale rettifica dell’attribuzione di sesso. Il nome della preside compare a fianco di quello di tutti i colleghi che, con una petizione, si sono schierati con Fini. Lui preferisce non esternare più.

Lo fa Andrea Cornetto, presidente provinciale dell’Associazione nazionale presidi: "Deve essere ribadita una circostanza a scanso di equivoci: alla base dei regolamenti che stanno prendendo corpo in varie scuole d’Italia non c’è nessuna sostituzione di persona. Nel registro elettronico c’è il nome elettivo e non quello anagrafico, ma tutti gli atti esterni riportano il nome anagrafico. La carriera alias è un accordo di riservatezza tra la famiglia, la scuola e lo studente o la studentessa. Proprio non ci voleva che quella che è solo una lodevole premura dettata dall’obiettivo del benessere degli studenti diventasse oggetto di contesa politica: non si fa così il bene dei nostri ragazzi.

Oggi si dice alias oggi, una volta si diceva vulgo. I vulgo ricorrono anche nei manifesti elettorali. Dieci anni fa, in attesa dei tempi lunghi della burocrazia per il cambio del nome anagrafico, avevo deciso di iscrivere col cognome della famiglia adottante un ragazzo che così voleva. Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti è stata chiara: i politici non interferiscano con l’autonomia delle scuole!"

Corrado Ricci