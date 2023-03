Caroselli di auto in città Don Palei suona le campane

Caroselli di auto con i clacson all’impazzata, come se lo Spezia avesse vinto lo scudetto. Invece aveva ’solo’ battuto l’Inter dopo una sfida al cardipalma al ’Picco’, ma scusate se è poco...

Il venerdì sera della città è stato davvero particolare, una grande festa sportiva per un risultato che alla vigilia si poteva soltanto sognare, finalmente senza incidenti tra le tifoserie come dovrebbe sempre essere. Purtroppo era ancora fresco il ricordo del lancio di sassi e bottiglie ai pulmini dei veronesi domenica scorsa in viale Amendola prima ancora che iniziasse la partita e gli scontri sulla via del ritorno in via Fiume alla Scorza.

L’altra sera, invece, solo una grande gioia per la prima vittoria dello Spezia sull’Inter, che ovviamente resterà nella storia. I buoni rapporti tra le due tifoserie, con i nerazzuri che avevano accolto amichevolmente gli spezzini a Milano nella gara di andata, ha fatto si che non ci siano stati cori contro, ma solo di incitamento per le Aquile. Quando lo Spezia negli ultimi minuti ha dovuto conservare il prezioso gol di vantaggio, è stato trascinato dai cori che hanno aiuatato i calciatori bianchi a triplicare gli sforzi. Stadio Picco tutto esurito, ma con tanti interisti non solo nel settore ospiti ma anche in gradinata e in tribuna.

Quando l’arbitro ha fischiato la fine, una gioia indescrivibile, che dopo il saluto alla squadra si è riversata nelle strade. Viale Fieschi era una fiumana di gente festosa con il traffico che per un po’ è rimasto bloccato. Attorno alle 23 si sono poi formati caroselli spontanei di auto e scooter, con i vessilli dello Spezia, che hanno percorso le vie della città. Al punto che i non sportivi si sono domandati che cosa fosse successo...

Un tocco in più lo ha dato anche don Palei, anche lui tifoso dello Spezia oltre che parroco e punto di riferimento della Caritas diocesana, che ha celebrato la vittoria sull’Inter suonando le campane della chiesa di San Giovanni ed Agostino. Non è la prima volta che lo fa, ma forse neppure lui, che è uomo di fede, avrebbe immaginato lo Spezia vincitore su una corazzata come l’Inter.

Massimo Benedetti