’Carnevale da urlo’ alle Terrazze ispirato alla serie tv ‘Mercoledì’

Il centro commerciale Le Terrazze si prepara a festeggiare il ‘Carnevale da urlo’, con una serie di iniziative a tema ‘Mercoledì’, la serie tv di Tim Burton. Da domani a domenica, dalle 17 alle 20, nella postazione dedicata nell’area ristorazione al primo piano, i visitatori potranno esercitarsi con la famosa coreografia di Jenna Ortega, attrice che interpreta Mercoledì Addams, grazie al supporto della scuola di danza locale ‘Racconto latino’. Una professionista aiuterà gli aspiranti ballerini a imparare i passi per realizzare il video della coreografia da postare sui social de Le Terrazze. Domenica in galleria sarà organizzato un flash mob con le ballerine della scuola di danza vestite da Mercoledì Addams e coinvolgerà i visitatori che avranno imparato la coreografia. Infine, in linea con il ‘Carnevale da urlo’, da domani a martedì si terrà un laboratorio in cui sarà possibile creare tutte le maschere della Famiglia Addams. Tutti i giorni dalle 15 alle 19, sabato e domenica anche dalle 11 alle 13.