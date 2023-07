"Carmen Souza a Ameglia: Lo stile unico tra jazz e sonorità contemporanee"

Le sonorità afro-caraibiche salgono nel borgo. Sarà una atmosfera davvero speciale quella creata questa sera, martedì, da Carmen Souza nel suo concerto inserito nella programmazione dell’estate amegliese. Lo spettacolo fa parte della rassegna "Women, voci di donna" che nel suo viaggio in Provincia fa tappa stasera a Montemarcello grazie alla collaborazione del Comune di Ameglia.

In piazza XIII Dicembre a Montemarcello con inizio alle 21.30 sale sul palco la cantautrice portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza. Il suo stile unico in cui si esprime sia in portoghese che in creolo capoverdiano, fonde sonorità afro-caraibiche, creole, suadade e jazz. Una sorta di "jazz fusion" o "world jazz" in cui canti tradizionali di Capo Verde e jazz tradizionale creano un ibrido meravigliosamente vibrante, in gran parte acustico, intimo, sensuale e vivace al tempo stesso. Una passione per il canto scoperta fin da giovanissima in un coro Gospel a Lisbona che poi si è trasformata in una professione che dal 2005 la porta in tour in tutto il mondo, suonando in Festival importanti come "The North Sea Jazz Festival", "Leverkusener Jazztage", "San Francisco Jazz Festival".

Nel 2013 Carmen Souza ha vinto il titolo di migliore cantante femminile con l’album Kachupada ai Grammys del Capo Verde. La rassegna "Women voci di donna" ideata da Fondazione Carispezia ha ricevuto il patrocinio di diverse amministrazioni comunali della Provincia spezzina tra queste in Val di Magra Ameglia, Sarzana, Castelnuovo Magra, Luni e Santo Stefano Magra che vede la partecipazione, oltre che di Carmen Sousa protagonista questa sera a Montemarcello, di Frida Bollani, Drusilla Foer, Amara e Simone Cristicchi, Dulce Pontes, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Ginevra Di Marco, Francesca Michielin, Patrizia Laquidara e Marco Paolini.