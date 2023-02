Carlo Ciceri tra cuore, tecnica e talento "Amico e uomo di grande cultura musicale"

di Marco Magi

"Carlo Ciceri era una persona incredibile, che si occupava di musica in tantissimi modi". Parola di Francesco Bossaglia – amico del compositore spezzino scomparso lo scorso marzo – che domani sera dirigerà l’Ensemble900 al Teatro Civico nella nuova tappa della rassegna ‘Concerti a Teatro’, promossa dalla Fondazione Carispezia.

Chi era Carlo Ciceri?

"Un uomo di cultura enorme, anche extra musicale – esordisce Bossaglia –. Il suo percorso ha seguito tante strade: quella di pianista, diplomato proprio al Conservatorio Puccini della Spezia, quella di musicologo, scrivendo articoli e saggi, e si è occupato di composizione, scrivendo tanto, dallo strumento solista all’orchestra".

E che musicista era?

"Carlo aveva una grande cultura di musica ‘classica’, dal Rinascimento alla musica di oggi, ma non si limitava a quello. Era interessatissimo anche alla musica leggera, al pop, all’elettronica. Era una persona con una cultura musicale a 360 gradi, con cui si poteva parlare di qualsiasi musica, trovando in lui un interlocutore competente".

Al Civico ascolteremo ‘Ins Wasser’. Qual è il significato?

"In questo lavoro Ciceri raccoglie sette lieder di Schubert creando una specie di mini-ciclo, un unico grande brano della durata di circa mezz’ora. Con grande immaginazione, Carlo ha riadattato, reinventato e espanso l’immaginario musicale di Schubert, poetico e profondo, usando come trampolino espressivo gli evocativi testi poetici di questi lieder. Quello che sentiremo si potrebbe definire un’interpretazione schubertiana di Ciceri. La cosa bella di questo ciclo è che, nonostante questi lieder abbiano provenienze molto diverse, venendo da svariati momenti della produzione di Schubert, con testi, soggetti poetici e interpretazioni musicali differenti, Carlo riesce a trovare un percorso coerente all’interno del ciclo".

Fra le produzioni di Ciceri perché proprio quella?

"’Ins Wasser’ è un brano a cui sono personalmente molto legato perché ne ho diretto la prima esecuzione e poi, in seguito, diverse altre. È un brano che ha già una vita sua, cosa non scontata quando si parla di musica moderna, è stato diretto dal mio collega Francesco Angelico in Germania, in Italia da altri direttori oltre a me, quindi è un brano con una sua storia. Con Carlo ci abbiamo lavorato insieme fin dalla nascita e perciò lo sento molto vicino e, poi, soprattutto è un brano che, per questo legame con Schubert, tratta anche dell’amore per la musica, fulcro di ogni attività di Ciceri".

Un’emozione particolare per lei presentare un’opera di Ciceri proprio alla Spezia?

"Non sono mai venuto nella sua città come professionista, ma un paio di volte come amico di Carlo. Per me naturalmente è un modo per abbracciare un po’ la sua famiglia e il suo mondo spezzino. Ho conosciuto Carlo da tutt’altra parte, condividendo un percorso umano profondo, e poter portare la sua musica alla Spezia, ritrovare un po’ le sue origini, mi sembrava un’opportunità irrinunciabile".