Carlo Alberto, via ai lavori Ma scoppia la polemica "Una violenza al territorio"

Un’enorme gru posizionata su una chiatta, ad una manciata di metri da dove a breve in tanti ritroveranno gli amati scogli, forse già nel week end lungo di Pasqua. Un gigante meccanico che stride con quell’ambiente quasi incontaminato, patrimonio Unesco, immortalato fra il fronte a mare e San Pietro sullo sfondo, sopra quel mare trasparente che proprio in quel punto sembra macchiato dalla prateria delle posidonie, specie protetta caratteristica dell’isola. È lo scenario della foto scattata sulla Palmaria che testimonia l’inizio dei lavori per lo stabilimento balneare con piscine che sorgerà al Carlo Alberto: servizi per i sostenitori della valorizzazione, scempio per gli ambientalisti. E non si fanno attendere le reazioni della politica: il più duro è il consigliere regionale della lista Sansa Roberto Centi, che sulla sua pagina Facebook definisce l’operazione ’lo stupro’.

Postando lo scatto simbolico accanto ad un’immagine d’epoca dello ‘scheletrone’ – l’ecomostro abbattuto nel 2009 - accusa: "La Palmaria abusata per la seconda volta a distanza di 50 anni. Per gli spezzini la stessa sensazione di allora, quella di una violenza fatta da pochi per pochi a un patrimonio di tutti". Un riferimento, quello agli abitanti del comune capoluogo, non casuale, essendo il loro mare per elezione. Interviene anche il consigliere comunale dem Andrea Montefiori. "Cari spezzini, lo sapete che dalla prossima estate sarà quasi impossibile accedere liberamente ad alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Palmaria, che saranno asserviti alla sola logica del profitto? Questa fotografia è un pugno nello stomaco".

Una contestazione a tutto tondo. "Non era immaginabile, neppure nei peggiori incubi o nella mente del più disinvolto dei palazzinari, che un luogo magico come Carlo Alberto venisse violato in questo modo, con con uno stabilimento corredato da paiolato, molo e piscine retrostanti. Non era pensabile che un luogo magico a disposizione di tutti venisse strappato alla libera fruizione e trasformato in qualcosa di esclusivo, probabilmente molto esclusivo". E la polemica diventa politica. "Dalla sanità al turismo, avanza la presenza dei privati in ambiti fondamentali delle nostre vite. In questo caso siamo di fronte ad una scelta classista, voluta fortemente da una compagnia di governo arrogante e sciagurata. Siamo di fronte alla sottrazione di un bene comune, da sempre di tutti i cittadini. Possiamo ancora fermarli. Le forze civiche e politiche di Portovenere, contrarie allo sfregio presente e futuro di un patrimonio ambientale unico, si fermino a riflettere, mettano da parte personalismi, divisioni e incomprensioni. Non siamo in una situazione ordinaria". C.T.