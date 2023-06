Carlo Alberto, il pm non molla Scatta il ricorso in Cassazione contro il dissequestro dell’area

Dissequestro del cantiere nell’ex cava Carlo Alberto alla Palmaria: la Procura non ci sta. Il pm Elisa Loris ha deciso di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento col quale il Tribunale del riesame aveva bocciato la convalida, da parte del gip Mario De Bellis, dei sigilli apposti di iniziativa dai Carabinieri forestali, il 12 aprile scorso. Si apre dunque un nuovo capitolo giudiziario attorno alla querelle dell’inizio dei lavori per la realizzazione dello stabilimento balneare – con ristorante e piscina – autorizzato dalla Conferenza dei servizi alla società Palmaria experience: fuori tempo massimo di sei giorni per l’accusa, per la quale il termine di un anno previsto dalla Legge entro il quale procedere alle opere era da ricondurre alla conclusione del percorso autorizzativo, il 28 marzo del 2022; nel rispetto dei termini, secondo la difesa, nella misura in cui l’efficacia del titolo edilizio sarebbe da ancorarsi alla convenzione tra la proprietà e il Comune di Porto Venere sottoscritta il 22 novembre 2022, con possibilità ultima di iniziare lavori un anno dopo. Quale che sarà l’esito del verdetto, quando sarà fissata l’udienza davanti alla Suprema corte, nessun riflesso per ora sulla ripartenza dei lavori sull’isola, con preventivo trasferimento a mezzo pontone, dei materiali.

La Procura – che, ricordiamo, non muove rilievi del contenuto delle opere – intende sciogliere il nodo formale della finestra di inizio lavori non tanto e solo per il caso specifico ma per questioni generali di principio, visto che potrebbero riproporsi situazioni similari esposte a valutazioni difformi da parte dei giudici: meglio investire la Cassazione e arrivare ad un provvedimento definitivo, capace anche di orientare il prosieguo o meno dell’azione penale.

Corrado Ricci