Caritas, verso la saturazione "Pronti a servire pasti caldi Ma i posti sono ridottissimi"

Contati gli spazi che la Caritas diocesana è in grado di mettere a disposizione per accogliere la nuova ondata di migranti. "In questi mesi abbiamo continuato a dare ospitalità alle persone che sbarcavano da altri porti – fanno sapere dal centro –. Gli arrivi settimanali da noi non sono mai cessati. Certo le strutture che abbiamo a disposizione sono praticamente sature e in queste ultime ore stiamo cercando di fare il possibile per dare risposte a quanto ci viene chiesto". La Caritas, diretta da Don Luca Palei, è decisamente un’istituzione in città. Da anni in prima fila nell’accoglienza ai migranti e degli ultimi in generale.

E anche in questa occasione i volontari saranno sulla banchina del molo Garibaldi ad attendere il fiume di persone che scenderà dalla nave di salvataggio di Medici Senza Frontiere, pronti a dare tutto il supporto necessario. Pasti caldi, beni di prima necessità, indumenti, sostegno psicologico perché all’interno di queste strutture non manca neppure personale qualificato in grado di sostenere emotivamente chi esce da situazioni limite. "Faremo tutto il possibile – fanno sapere – per mettere a disposizione le nostre strutture". Diverse i centri di accoglienza che fanno capo a Caritas. Si va dalla Cittadella della Pace alla Comunità dell’Orto, all’Open space di Santo Stefano Magra, alla Casa sulla Roccia. Si tratta di una comunità educativa ed assistenziale per minori in difficoltà, sorta nel quartiere della Chiappa e collegata con la Caritas diocesana nella persona del presidente Matteo Roy. Una struttura che ha al suo attivo esperienze già maturate in questo ambito con al suo attivo delle iniziative già avviate anche sul territorio in un confronto aperto con le famiglie, attraverso la scuola e le parrocchie