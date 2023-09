Cari ragazzi. Non fatevi mai spaventare

Oggi è il primo giorno di scuola, che sia un anno pieno di sorrisi e gioia, di bei momenti con i vostri insegnanti e i vostri compagni. Fate tesoro di questi anni così belli, fatti di impegno e studio ma anche di amicizia e divertimento, studiare è un grande privilegio che non dobbiamo dare per scontato, ci permette di affrontare il mondo con uno sguardo diverso, ci offre momenti di condivisione che non dimenticheremo mai e, anche se alle volte può sembrare difficile, non lasciate mai che la paura prenda il sopravvento. Siete ragazzi in gamba, ne sono certo, avrete tante belle esperienze da fare nella vostra vita.