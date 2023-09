Cari ragazzi. Non fatevi mai spaventare

Peracchini*

Vi aspettano tante soddisfazioni a patto che non vi lasciate coinvolgere in situazioni poco costruttive o che seguiate cattive strade che possono solo farvi stare male. Cercate di fare tesoro di ogni istante, insieme alle vostre famiglie, agli insegnanti, agli operatori e alla Dirigenza scolastica. Io credo in voi, credo nei vostri insegnanti e nel supporto della scuola. E come rappresentante di un’Istituzione lavorerò sempre per il vostro bene, al vostro fianco. Buon anno scolastico a tutti voi!

* Sindaco della Spezia