"Carenze di personale e strutture E’ impossibile garantire i servizi"

La situazione delle stazioni della Spezia e 5 terre muove anche le critiche dei sindacati, che con una lettera a Rfi, Trenitalia, Fs Security e a assessore regionali ai Trasporti, chiedono il rafforzamento dei presidi. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa sottolineano "ancora una volta le criticità di gestione dei flussi nelle stazioni della nostra Regione, nelle stazioni di La Spezia Centrale e Cinque Terre. Il personale di biglietteria, assistenza e sicurezza lavora in condizioni di sovraffollamento. Le navi da crociera riversano migliaia di turisti nelle stazioni. I flussi turistici per la prossima estate si prospettano in forte aumento: il personale di assistenza e biglietterie sarà ancor più impegnato in operazioni di front line, sportello e retro-sportello. Le carenze di personale e infrastrutturali non permettono di gestire il flusso dei viaggiatori e rendono le nostre stazioni al limite dell’agibilità. Tali situazioni si ripercuotono sui lavoratori. Necessario intervenire anche con sistemi elettronici e meccanici che permettano un contingentamento proporzionale alla reale capienza delle stazioni, utilizzo di treni più capienti e aumento dei lavoratori in servizio"