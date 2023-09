Carenza di medici a Varese Ligure: Muzio presenta interrogazione alla Regione

Un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitarla a individuare una soluzione per far fronte alla carenza di medici di medicina generale nel territorio del Comune di Varese Ligure. A presentarla, il capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio. "Quello della mancanza di medici di medicina generale è un problema che sta colpendo non soltanto la Liguria, ma tutto il territorio nazionale. Varese Ligure si ritrova da diversi mesi in una situazione di difficoltà che ritengo debba essere affrontata con urgenza. Attualmente è presente un solo medico di medicina generale che presta servizio anche in altri Comuni, non solo dell’Alta Val di Vara, ed ha raggiunto il limite del numero massimo di pazienti assistiti.

Auspico che si possa quanto prima trovare una soluzione ai disagi che stanno vivendo i cittadini" afferma il consigliere regionale.