Carabinieri, studenti e docenti piantano 20 alberi di ginepro, alloro e ginestra

La Spezia, 21 novembre 2024 - In occasione della 'Giornata nazionale degli alberi', i militari del gruppo carabinieri forestale della Spezia e del reparto carabinieri Parco Nazionale 'Cinque Terre' hanno messo a dimora, insieme a docenti ed alunni, oltre venti alberi forestali prodotti dai vivai dei reparti carabinieri forestali biodiversità.

Durante l’attività, svolta in contemporanea in diversi istituti scolastici della provincia, i carabinieri forestali hanno rimarcato l’importante funzione degli alberi per la lotta ai cambiamenti climatici e con l’aiuto di studenti e docenti hanno proceduto a mettere a dimora specie forestali autoctone tra cui cerro, alloro, ginepro e ginestra. Tutte le piante sono state geolocalizzate attraverso l’utilizzo di un qr-code e concorreranno alla realizzazione di un 'bosco diffuso della legalità', nell’ambito del progetto di conservazione ambientale denominato 'Un albero per il futuro'.

La 'Giornata nazionale degli alberi', istituita dal ministero dell’Ambiente, viene celebrata ogni 21 novembre con lo scopo di promuovere la cura e la valorizzazione del patrimonio arboreo nonché per sensibilizzare la collettività sul fondamentale ruolo svolto da boschi e foreste.