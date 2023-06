Capriolo nuota nel canale di Porto Venere, salvato da un lupo di mare

Un ’lupo’ di mare ha salvato la vita al capriolo. La storia a lieto fine è arrivata dal largo di Portovenere e l’incontro del tutto fortuito, ma prezioso per la bestiola, è stato quello con l’imbarcazione di ritorno dalla ’Regata delle 151 miglia che si è svolta a Punta Ala’. A bordo della barca il velista Marco Maggiani che ha avuto la prontezza di accorgersi, che in mezzo al mare, nel tratto da Portovenere verso Le Grazie stava nuotando qualcosa di insolito. E avvicinandosi con cautela grazie alla manovra dell’esperto skipper Marco è arrivata la sorpresa. "In tanti anni di mare – spiega Marco Maggiani : mi era capitato di incontrare addirittura i cinghiali, mai un capriolo. Per fortuna non si è spaventato più di tanto, anche se stava prendendo una direzione opposta verso Lerici che lo avrebbe portato ancor di più in mare aperto, con tutti i rischi della situazione". E per non rischiare che la fatica della traversata, la mancanza di orientamento e forse anche il passaggio di qualche imbarcazione sbadata potessero nuocere allavita del capriolo l’imbarcazione di Marco e Matteo ha segnato la rotta, indirizzando l’animale verso terra. Una manovra concordata anche con altre barche che nel frattempo si erano avvicinate. "Non potevamo issarlo a bordo – continua – quindi abbiamo chiesto alle barche più piccole e anche a un gommone di creare una sorte di percorso obbligato che portasse l’animale verso Punta Castagna. Nuotando con vigore si è avvicinato alla terra ferma e non appena ha potuto poggiare le zampe è scappato via con grande energia saltando una recinzione". La task force è servita per salvare la vita al capriolo e l’azione, documentata nei social, è stata notata anche da Giovanni Toti, il presidente di Regione Liguria, che ha voluto complimentarsi per il bellissimo gesto ringraziando i protagonisti.

Massimo Merluzzi