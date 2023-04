Cappuccini e ‘La nave che affonda’

Scritto in una lingua che restituisce la cadenza del racconto orale senza doversi appoggiare al dialetto, ‘Grande nave che affonda’ è l’esordio stravagante e assolutamente originale di un giovane narratore di grande talento. Il libro di Andrea Cappuccini (pubblicato da Blu Atlantide) verrà presentato oggi alle 18 alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo (ingresso libero). È la storia del ventenne Taddeo Romano, che quando viene messo in carcere, mette la famiglia nella condizione di fare i conti con la sua assenza: la madre Viviana fa lunghe passeggiate notturne, la sorella Aurora si chiude in camera a guardare serie tv col gatto, il nonno Settimo adotta un cane da caccia, il padre Camillo parla con fantasma. Al centro di questo vortice c’è Diego, il migliore amico di Taddeo.