Capotreno aggredita da passeggero multato per biglietto irregolare

La Spezia, 31 maggio 2023 – Non ci hanno pensato due volte a prendere a male parole e spintoni le due capotreno, accusate in quel momento solo di fare il loro lavoro fino alla fine. Un pomeriggio di tensione sui treni nella tratta delle Cinque Terre dove due capotreno donna sono finite nelle grinfie di passeggeri maleducati e prepotenti.

In un caso l’episodio è finito con l’intervento della polizia ferroviaria e la denuncia dell’aggressore. Tutto nato alla stazione di Monterosso all’arrivo dell’Intercity delle 15.07 Milano-Spezia: alcuni dei numerosi viaggiatori in attesa sul marciapiede del binario, hanno preso il treno pur senza la prevista prenotazione. Fra loro tanti turisti (italiani e stranieri) che non hanno sentito o non hanno capito l’avviso lanciato all’altoparlante della stazione, sulle modalità di utilizzo dell’Intercity.

I nodi al pettine per tutti sono arrivati al momento del controllo dei biglietti a bordo da parte del personale di Trenitalia. Chi era sprovvisto di prenotazione e supplemento Intercity è stato ’regolarizzato’ pagando 15 euro. La maggior parte dei viaggiatore ha incassato il colpo, limitandosi a qualche protesta verbale.

Diversa invece la reazione di un terzetto di turisti francesi (due uomini e una donna) per nulla intenzionati a pagare quanto dovuto, pur essendo in torto marcio. Hanno subito alzato la voce nei confronti della capotreno con toni e modi da attirare l’attenzione di altri passeggeri. Poi, secondo quanto ricostruito, uno dei due uomini l’ha spintonata con forza mandandola a sbattere contro una paratia del treno. A quel punto la dipendente di Trenitalia ha chiesto l’intervento della Polfer alla successiva (e ultima) fermata di Spezia centrale. Gli agenti hanno identificato il terzetto di esagitati, la capotreno ha indicato chi poco prima l’aveva spinta con forza: il turista è stato denunciato.

Si è invece presa una raffica di insulti la capotreno del regionale Genova-La Spezia, da parte di una passeggera invitata a portare la bici nella carrozza apposita. Per tutta risposta l’ha aggredita verbalmente sotto gli occhi esterrefatti del marito, che non ha mancato di redarguirla per il suo comportamento sopra le righe. E al momento di scendere a Levanto, è andato lui stesso a scusarsi con la capotreno per quanto accaduto

Claudio Masseglia